2018-11-15T13:30:46+03:00
Общество

Банки не дадут 2 миллиарда рублей правительству Орловской области на погашение кредитов

Ни одной заявки на одобрение займа на торгах не поступило
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Банки не дадут 2 миллиарда рублей правительству Орловской области на погашение кредитовБанки не дадут 2 миллиарда рублей правительству Орловской области на погашение кредитовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Правительство Орловской области в текущем году планировало перекредитоваться. Такое решение было принято, чтобы сократить расходы на выплаты долга государству.

- Однако ни один банк не оказался готовым дать в долг. Ни одной заявки на одобрение займа на торгах не поступило, - сообщает издание «Коммерсантъ в Черноземье» со ссылкой на аукционную документацию.

Напомним, орловские власти планировали взять 2,1 миллиарда рублей под 8,25 % годовых, чтобы погасить имеющиеся долги. В связи с этим было объявлено два аукциона. Один на предоставление невозобновляемых кредитов на 2 миллиардов рублей и 107,5 миллионов рублей.

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