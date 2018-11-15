СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-15T13:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловском районе проинспектировали строительство детсада в Болховском микрорайоне. На данный момент на объекте выполнены подготовительные работы.

Напомним, долгожданная для местных семей стройка стартовала в прошлом месяце – 18 октября. Общая сумма, выделенная на строительство составляет 163,8 миллиона рублей, за месяц выполнены работы на сумму в 5 миллионов.

- Выполнены подготовительные работы, организованы временные подъездные пути из дорожных плит, вырыт котлован и выполнена бетонная подготовка, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.

К 20 декабря, по планам, должны привезти блочно-модульную котельную: под нее подготовят основание и соберут на месте. Строительством водопроводных сетей займется «Орелводоканал» - сейчас документация находится на рассмотрении. Также заказаны фундаметные блоки и кирпич. В районной администрации отметили, что строительство находится на контроле.

Открыться садик на 230 мест должен в ноябре 2019-го.