За сутки в Орле горели два производственных цеха

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-15T11:33:51+03:00

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За сутки орловские спасатели дважды выезжали по вызовам о возгорании производственных цехов. Оба ЧП случились в Орле.

Первый случай произошел на улице Московской. Цех загорелся ночью, около 3:42. К моменту прибытия пожарных из ворот шел густой дым. Огонь мог распространиться на смежные помещения.

- К счастью, из-за возгорания никто не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Второй случай произошел на улице Машиностроительной. Там загорелась бытовка в здании. Она полыхала открытым пламенем.

- В результате пожара бытовка выгорела изнутри по всей площади – 24 квадратных метра, кровля обрушилась на такой же площади. От огня спасено помещение цеха, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них одиннадцать выездов – на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.