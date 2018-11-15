Орловцы поговорят об актуальности защиты памятников культуры в городе

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-15T11:28:56+03:00

Об этом со «Свежей лекцией» выступит представитель волонтерского движения Роман Богатырев

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В воскресенье, 18 ноября, в Центре Своевременного искусства в Орле пройдет лекция на тему культурного наследия нашего города. Перед орловцами выступит представитель объединения «Волонтеры ВООПИиК» Роман Богатырёв.

- Роман расскажет, какие возможности и результаты имеет сегодня волонтерское движение в сфере защиты культурного наследия, чем каждый из нас может помочь в бережном сохранении неповторимого провинциального облика Орла для будущих поколений, - рассказали «КП» организаторы «Свежей лекции».

Участие в лекции для всех желающих абсолютно бесплатное. Записаться на нее можно по ссылке: https://vk.com/topic-65102184_39075770

Начало в 13 часов.

Адрес: улица Ленина, 1 (4 этаж).