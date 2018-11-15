2018-11-15T11:28:56+03:00
Общество

Орловцы поговорят об актуальности защиты памятников культуры в городе

Об этом со «Свежей лекцией» выступит представитель волонтерского движения Роман Богатырев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото проекта "Свежая лекция"Фото проекта "Свежая лекция"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 18 ноября, в Центре Своевременного искусства в Орле пройдет лекция на тему культурного наследия нашего города. Перед орловцами выступит представитель объединения «Волонтеры ВООПИиК» Роман Богатырёв.

- Роман расскажет, какие возможности и результаты имеет сегодня волонтерское движение в сфере защиты культурного наследия, чем каждый из нас может помочь в бережном сохранении неповторимого провинциального облика Орла для будущих поколений, - рассказали «КП» организаторы «Свежей лекции».

Участие в лекции для всех желающих абсолютно бесплатное. Записаться на нее можно по ссылке: https://vk.com/topic-65102184_39075770

Начало в 13 часов.

Адрес: улица Ленина, 1 (4 этаж).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полсотни елок нарядят в Орле к новому году
За неделю в Орле обнаружили семь нарушений в области транспортных перевозок
Орловские росгвардейцы показали свой профессионализм
«Бунинка» продолжает рассказывать орловцам о юбилейных датах Великой Отечественной войны
24 торговые точки Орловщины незаконно продавали алкоголь
Орловцы увидят произведения польских мастеров в Музее изобразительных искусств
Банки не дадут 2 миллиарда рублей правительству Орловской области на погашение кредитов
В Орловском районе проинспектировали строительство детсада в Болховском микрорайоне
Годовалый ребенок пострадал в Орле при столкновении «Форда» и «Рено»
За сутки в Орле горели два производственных цеха
Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам
50-летний мужчина погиб при пожаре в орловском селе
Двое орловских спортсменов сразились в поединке на Кубке Европы на ММА
19-летнюю девушку сбила отечественная легковушка на улице Латышских стрелков в Орле
В День памяти жертв ДТП в Орле запустят белые шары
Проект орловских волонтеров был признан одним из лучших на конкурсе «Доброволец России – 2018»
Орловцы продолжают жаловаться на ямы в межквартальных проездах
В орловской школе № 4 чествовали ветеранов
За покушение на убийство своей сожительницы орловец проведет 8 лет в колонии
Съезды на улицу Комсомольскую в Орле так и не начали ремонтировать
Лучшего воспитателя страны выберут в Орле
В Орле два дня будет ограничено движение
Орел получил паспорт готовности к отопительному периоду
Орловцы жалуются на большие скопления мусора на улице Комсомольской
Под Орлом во время движения загорелся «КамАЗ»