Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-15T11:13:49+03:00

Изменить размер текста: A A

- Накануне нового года мы традиционно проводим промо-кампанию по потребительским кредитам, - рассказывает управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк Сергей Широков. - Это связано с тем, что ближе к концу года спрос клиентов на кредитование повышается на 60% по сравнению с первыми месяцами года. В рамках новогоднего предложения Сбербанка мы предлагаем сниженные процентные ставки для всех сумм потребительских кредитов, а также увеличиваем максимальный срок кредитования до 7 лет.

Подать заявку на потребительский кредит можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», а также в отделениях банка. Уже в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении. Акция продлится до 31 января 2019 года.

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк с начала года выдано 372 тыс. потребительских кредитов на сумму свыше 6,7 млрд. рублей. Это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители региона смогут благодаря предложению Сбербанка осуществить свои планы накануне всенародно любимого праздника.

Реклама