50-летний мужчина погиб при пожаре в орловском селе
Квартира в двухэтажном многоквартирном доме загорелась в селе Свободная Дубрава Орловской области вчера, 14 ноября. ЧП произошло днем, после полудня.
К моменту прибытия спасателей в окнах второго этажа был виден дым. Огонь мог распространиться на смежные квартиры.
- В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорел коридор на площади восемь квадратных метров и диван, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
После тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тело 50-летнего мужчины. По предположениям специалистов, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них одиннадцать выездов – на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.
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