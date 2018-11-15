50-летний мужчина погиб при пожаре в орловском селе

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-15T11:11:31+03:00

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении

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Квартира в двухэтажном многоквартирном доме загорелась в селе Свободная Дубрава Орловской области вчера, 14 ноября. ЧП произошло днем, после полудня.

К моменту прибытия спасателей в окнах второго этажа был виден дым. Огонь мог распространиться на смежные квартиры.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорел коридор на площади восемь квадратных метров и диван, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

После тушения пожара спасатели обнаружили в квартире тело 50-летнего мужчины. По предположениям специалистов, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них одиннадцать выездов – на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.