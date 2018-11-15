2018-11-15T10:55:54+03:00
Спорт

Двое орловских спортсменов сразились в поединке на Кубке Европы на ММА

Оба участника выступили в весовой категории 84 килограмма
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта "Орел-спорт"Фото с сайта "Орел-спорт"
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На днях в польском городе Плоцке состоялся Открытый Кубок Европы по ММА. В нем приняли участие более 230 спортсменов из 10 стран. Спортсмены из Орла также стали участниками турнира. Международного успеха добились сразу двое.

В весовой категории 84 килограмма выступили орловцы Константин Черников и Никита Поздняков. Оба бойца провели на турнире по два поединка. В полуфинале Константин Черников досрочно одолел итальянского соперника. Никита Поздняков поборол спортсмена из Кипра. Финал был полностью «орловским». Применив болевой прием «треугольник», в финале сильнее оказался Константин.

- Подсказывать одновременно двоим бойцам в финале было тяжеловато. Но я старался указывать на те элементы, которые можно применить и одному, и второму спортсмену. Перед финалом просил провести бой так, чтобы самим не было стыдно, - поделился Игорь Подколзин, тренер спортсменов.

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