19-летнюю девушку сбила отечественная легковушка на улице Латышских стрелков в Орле

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-15T10:52:33+03:00

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Вчера вечером, 14 ноября, в Орле на улице Латышских стрелков произошло ДТП. 22-летний водитель «ВАЗ-21041» двигался со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Мопра и в районе дома № 37 по улице Латышских Стрелков наехал на 19-летнюю девушку.

- Пешеход переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте слева на право по ходу движения транспортного средства в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП девушка получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения. Погибших нет.