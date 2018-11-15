СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-15T10:40:22+03:00

В День памяти жертв ДТП в Орле запустят белые шары Фото: Архив "КП"

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В эту пятницу, 16 ноября, в Орле пройдет митинг, посвящённый Всемирному Дню памяти жертв ДТП.

- В честь погибших в 2018 году на территории Орловской области детей во время мероприятия на аллее памяти участники посадят деревья и запустят белые шары, - сообщает пресс-служба орловской Госавтоинспекции.

Регистрация на участие в мероприятии в качестве волонтера, осуществляется в ЕИС «Добровольцы России» по ссылке: https://добровольцыроссии.рф/organizations/129842?eve..

Напомним, в этот день, ввиду проведения массовых мероприятий, в Орле будут введены ограничения по автомобильной парковке. Так, с полуночи и до 15 часов дня будет запрещена стоянка на улице Карачевской от сквера Маяковского до улицы 1-ой Посадской.