2018-11-15T10:40:22+03:00
Общество

В День памяти жертв ДТП в Орле запустят белые шары

Мероприятие с митингом состоится 16 ноября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В День памяти жертв ДТП в Орле запустят белые шарыВ День памяти жертв ДТП в Орле запустят белые шарыФото: Архив "КП"
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В эту пятницу, 16 ноября, в Орле пройдет митинг, посвящённый Всемирному Дню памяти жертв ДТП.

- В честь погибших в 2018 году на территории Орловской области детей во время мероприятия на аллее памяти участники посадят деревья и запустят белые шары, - сообщает пресс-служба орловской Госавтоинспекции.

Регистрация на участие в мероприятии в качестве волонтера, осуществляется в ЕИС «Добровольцы России» по ссылке: https://добровольцыроссии.рф/organizations/129842?eve..

Напомним, в этот день, ввиду проведения массовых мероприятий, в Орле будут введены ограничения по автомобильной парковке. Так, с полуночи и до 15 часов дня будет запрещена стоянка на улице Карачевской от сквера Маяковского до улицы 1-ой Посадской.

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