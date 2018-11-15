2018-11-15T10:26:46+03:00
Общество

Проект орловских волонтеров был признан одним из лучших на конкурсе «Доброволец России – 2018»

Членам жюри они представили инклюзивный спектакль «Открытая дверь» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Проект орловских волонтеров объединения «Альтаир» был признан одним из лучших на ежегодном конкурсе «Доброволец России – 2018». Членам жюри они представили инклюзивный спектакль «Открытая дверь». Он вошел в 10-ку лучших проектов в номинации «Вдохновленные искусством».

Спектакль был поставлен по мотивам собственной пьесы волонтеров. Теперь они планируют осуществить четыре показа постановки, в том числе на сцене театра имени Тургенева.

- С 2016 года в инклюзивном театре поставили пять спектаклей по мотивам произведений известных детских писателей. Актерами стали дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, а также учащиеся старших классов и студенты вузов. Они вместе придумывали декорации, шили костюмы, учили роли, - сообщает пресс-служба городской администрации.

За лучший проект на сайте конкурса «Доброволец России – 2018» можно проголосовать до 15 ноября. По итогам голосования будут определены три победителя в каждой номинации.

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