СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-15T10:20:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловцы продолжают жаловаться на ямы в межквартальных проездах. Свои обращения жители присылают главе администрации в соцсетях.

Например, речь идет о проезде на улице Раздольной, 41 «А». По словам чиновников, его ремонтом должен заниматься хозяйствующий субъект. Сейчас смета уже готова, остается дело за малым – найти подрядчика. Другая проблема касается адреса улица 8 Марта, 8.

- Управляющая компания неоднократно проводила переговоры с владельцами хозсубъектов о необходимости ремонта межквартального проезда. Ямы на дороге образовываются из-за проезда большегрузов к данным торговым точкам. Однако решение пока так и не было найдено, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Еще один вопрос в обращении касался благоустройства парковки в районе детского сада № 86 на улице Красина. По словам чиновников, эту ситуацию рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения. Она назначена на конец ноября.