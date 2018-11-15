В орловской школе № 4 чествовали ветеранов
В Орле продолжается патриотическая акция «Дом со звездой». Ее цель - увековечить память ветеранов и их подвигов. Торжественное чествование по этому случаю состоялось в лицее №4 вчера, 14 ноября.
- Учителя и ученики почтили память погибших героев Великой Отечественной войны и локальных войн, среди которых были и бывшие учащиеся лицея, - сообщает пресс-служба городской администрации.
В рамках торжества прошел праздничный концерт. После него учащиеся возложили цветы к памятной доске участника Великой Отечественной войны Георгия Борисовича Злотина. Его имя носит лицей.
Школьники также вручили двум ветеранам боевых действий символы акции, Красные звезды. Чествование ветеранов продолжится и сегодня. Торжество пройдет в школе № 52. Начало в 13 часов.