В орловской школе № 4 чествовали ветеранов

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-15T10:01:51+03:00

Как память об их подвиге, героям подарили красные звезды

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В Орле продолжается патриотическая акция «Дом со звездой». Ее цель - увековечить память ветеранов и их подвигов. Торжественное чествование по этому случаю состоялось в лицее №4 вчера, 14 ноября.

- Учителя и ученики почтили память погибших героев Великой Отечественной войны и локальных войн, среди которых были и бывшие учащиеся лицея, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках торжества прошел праздничный концерт. После него учащиеся возложили цветы к памятной доске участника Великой Отечественной войны Георгия Борисовича Злотина. Его имя носит лицей.

Школьники также вручили двум ветеранам боевых действий символы акции, Красные звезды. Чествование ветеранов продолжится и сегодня. Торжество пройдет в школе № 52. Начало в 13 часов.