2018-11-15T09:38:23+03:00
Происшествия

За покушение на убийство своей сожительницы орловец проведет 8 лет в колонии

Он десятикратно ударил женщину ножом в грудь и живот
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За покушение на убийство своей сожительницы орловец проведет 8 лет в колонииЗа покушение на убийство своей сожительницы орловец проведет 8 лет в колонииФото: Архив "КП"
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Восемь лет колонии строгого режима назначил суд орловцу, который чуть не зарезал свою подругу. Нигде не работающий 56-летний мужчина в одном из орловских сел проживал в квартире с тремя женщинами: его матерью, бывшей и настоящей сожительницей. Свою новую женщину орловец часто ревновал к соседу. Из-за этого внутри пары часто возникали ссоры.

- Во время очередного конфликта после алкогольного застолья мужчина взял нож с кухни и нанес приятельнице не менее десяти ударов в область груди и живота. Он грозился убить ее. Но женщина защищалась. Ей удалось оттолкнуть своего приятеля и убежать из квартиры, - сообщает пресс-служба орловского облсуда.

«Скорую помощь» женщине вызвали только спустя 9 часов после ранения. К приезду бригады она была в тяжелом состоянии. Врачам в больнице удалось ее спасти.

В суде орловец свою вину в покушении на убийство не признал. Он сказал, что убивать женщину не собирался и удары ножом ей не наносил. Однако этот случай был не первым, когда мужчина брался за нож пьяным. Несколько лет назад он нанес ножевые ранения двоим молодым людям, которые попросили его закурить. За это орловец был осужден и лишен свободы.

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