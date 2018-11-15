СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-15T09:21:08+03:00

Съезды на улицу Комсомольскую в Орле так и не начали ремонтировать Фото: Архив "КП"

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В Орле завершаются работы по ремонту дорог. На сегодняшний день, согласно программе на 2018 год, 29 участков из 31 отремонтированы. Большая часть из них принята комиссией положительно, остальные готовятся к сдаче.

- В работе остались два объекта. К ремонту межрельсового пространства рабочие приступили накануне. Работы там идут полным ходом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Съезды на улицу Комсомольскую от улицы Авиационной до улицы Кромской в Орле так и не начали ремонтировать. Подрядчик сослался на отсутствие денег и возможностей. Недобросовестную компанию ждут штрафные санкции.

Стоит отметить, что сейчас власти прорабатывают документацию на ремонт дорожных участков в 2019 году. При формирования нового перечня, по словам чиновников, будут учитываться мнения и жалобы на ненадлежащее состояние дорожного полотна орловцев.

- При ремонте дорог в будущем году необходимо ориентироваться на принцип «от фасада до фасада», то есть ремонту должна подлежать не только проезжая часть, но и тротуары, ограждения, дорожные знаки, пандусы, газоны, - отмечает пресс-служба мэрии.