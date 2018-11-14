Лучшего воспитателя страны выберут в Орле

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-14T16:47:55+03:00

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В Орле 18 ноября состоится открытие конкурса «Воспитатель года». Имя победителя Всероссийского состязания станет известно уже на следующей неделе – 21 октября.

По сложившейся традиции заключительный этап Всероссийского конкурса проходит на родине абсолютного победителя конкурса. В 2017 году почетного звания удостоилась орловчанка Дарья Курасова, педагог дополнительного образования детского сада №48 города Орла.

- Свои силы в конкурса профессионального мастерства попытают 73 человека – это педагоги дошкольного образования из разных регионов России. Председателем жюри выступит Елена Митина, депутат Госдумы РФ, член комитета по образованию и науке. Кто станет лучшим воспитателем, станет известно на торжественном закрытии 21 ноября, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.