2018-11-14T15:55:12+03:00
Общество

В Орле два дня будет ограничено движение

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле два дня будет ограничено движения на участках проезжей части. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.

В четверг, 15 ноября, с 9:00 до 10:00 часов утра движение ограничат на улице Пушкина, в районе дома №93. 16 числа, в пятницу, с 9 утра и до 14 часов дня ограничения коснутся улицы 4-1 Курской, а именно участка рядом с домом №8.

- Также 16 ноября, в пятницу, в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню памяти жертв ДТП, этим с 00.00 до 15.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Карачевской (от сквера Маяковского до улицы 1-й Посадской), - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Автолюбителям стоит учитывать указанные ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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