2018-11-14T15:15:15+03:00
Общество

Орел получил паспорт готовности к отопительному периоду

Готовность облцентра к сезону теплых радиаторов подтвердил Ростехнадзор
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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Орел получил паспорт готовности к отопительному периоду. Готовность облцентра к сезону теплых радиаторов подтвердил Ростехнадзор.

Отметим, что отопительный сезон в Орле начался в октябре – с началом серьезных холодов. Сегодня же, 14 ноября, пресс-службе мэрии города сообщила о том, что получен паспорт.

- Для получения паспорта готовности муниципалитет обязан иметь план действий по ликвидации последствий аварий, систему мониторинга состояния систем теплоснабжения, механизм оперативно-диспетческого управления. Кроме того, к зиме должны быть готовы ресурсоснабжающие организации, исправны тепловые сети, котельные, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Администрации Орла.

Специалисты Ростехнадзора сочли, что город заявленным требованиям соответствует. В целом, отопительный сезон проходит в штатном режиме.

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