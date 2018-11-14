Орловцы жалуются на большие скопления мусора на улице Комсомольской

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-14T14:09:15+03:00

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Орловцы пожаловались общественникам на большие скопления мусора на улице Комсомольской. Там, вблизи дома № 252 «Д» появились целые нелегальные свалки.

- Ранее эти свалки были размещены на интерактивной карте «Генеральная уборка». Скопления мусора образовались здесь несколько месяцев назад, но до сегодняшнего дня их так и не убрали, - рассказали орловские активисты.

Сейчас мусор навален на проезде к гаражам № 1 и № 2 неподалеку от дома № 252 «Д». Кучи образовались и на пути проезда к гаражам № 6 и № 7 и вблизи забора школы № 34. Они мешают нормальному проезду. Дети ходят через эти свалки в школу. С просьбой о ликвидации несанкционированных свалок общественники обратились в администрацию Орла.

Отметим, сейчас на карте свалок отмечено 209 точек на Орловщине. Из них 101 мусорный завал ликвидирован, 25 – находятся в работе у региональных органов власти и надзорных ведомств.