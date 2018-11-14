СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-14T13:23:11+03:00

Под Орлом во время движения загорелся «КамАЗ» Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 13 ноября, в поселке Хомутово Орловской области во время движения загорелся «КамАЗ». ЧП произошло на улице Маслозаводской.

К моменту прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек. В результате пожара он выгорел на площади два квадратных метра. Кабина «КамАЗа» закоптилась.

- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки бортовой сети, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.