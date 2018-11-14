СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-14T13:19:40+03:00

Орловский инвалид через суд добился своих прав на льготные лекарства Фото: Архив "КП"

Мужчину своевременно не обеспечили препаратом, и он был вынужден покупать его сам

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Житель Орла обратился в прокуратуру Заводского района. Он рассказал, что является инвалидом 1-ой группы. А его права на льготное лекарственное обеспечение нарушены.

- Мужчине не был своевременно предоставлен за счет бюджетных средств необходимый лекарственный препарат. В результате человек был вынужден приобретать его самостоятельно, - отмечает прокуратура Орловской области.

В суд был направлен иск. Требования прокуратуры удовлетворили. Так, по решению суда, Департамент здравоохранения Орловской области выплатит в пользу инвалида 29 тысяч рублей в счет затрат по самостоятельному приобретению лекарств.

Решение суда вступило в законную силу.