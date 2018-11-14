2018-11-14T13:19:40+03:00
Общество

Орловский инвалид через суд добился своих прав на льготные лекарства

Мужчину своевременно не обеспечили препаратом, и он был вынужден покупать его сам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловский инвалид через суд добился своих прав на льготные лекарстваОрловский инвалид через суд добился своих прав на льготные лекарстваФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Орла обратился в прокуратуру Заводского района. Он рассказал, что является инвалидом 1-ой группы. А его права на льготное лекарственное обеспечение нарушены.

- Мужчине не был своевременно предоставлен за счет бюджетных средств необходимый лекарственный препарат. В результате человек был вынужден приобретать его самостоятельно, - отмечает прокуратура Орловской области.

В суд был направлен иск. Требования прокуратуры удовлетворили. Так, по решению суда, Департамент здравоохранения Орловской области выплатит в пользу инвалида 29 тысяч рублей в счет затрат по самостоятельному приобретению лекарств.

Решение суда вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орел получил паспорт готовности к отопительному периоду
Орловцы жалуются на большие скопления мусора на улице Комсомольской
Под Орлом во время движения загорелся «КамАЗ»
Студенты-медики осмотрели более 60 пациентов орловских ФАПов
Ночью в орловской глубинке полыхала «Волга»
На школьное питание из бюджета Орловской области поступит 140 миллионов рублей
В Малоархангельске «ОКА» врезалась в пешеходное ограждение
В Орле готовятся к зимней гололедице
Орловец обманул банк, чтобы взять кредит и купить ноутбук
Конкурс «Безопасное колесо» провели инспекторы ГИБДД для орловских школьников
Побывав в гостях, орловчанка обзавелась чужой банковской картой с деньгами
Несколько легковушек и маршрутка столкнулись утром в Орле
Около 700 миллионов рублей потратила Орловская область на покупку лекарств для льготников в 2018 году
Деформированные гранитные плиты, снятые в процессе благоустройства общественных территорий в Орле, будут использованы повторно
В начале ноября на Орловщине произошло 5 ДТП с участием пешеходов
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
14 тысяч рублей и два золотых кольца похитил орловец, пока его друг спал
Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»
Как в Орле отпраздновали юбилей Тургенева
С нового года требования к пассажирским перевозкам на Орловщине ужесточат
В Орле проходит 38-й Международный студенческий фестиваль ВГИК
Орловские поисковики соберутся 17 ноября за круглым столом и подведут итоги года