Студенты-медики осмотрели более 60 пациентов орловских ФАПов

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-14T13:12:51+03:00

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Студенты Орловского медицинского института ОГУ имени Тургеневаосмотрели более 60 пациентов сельских ФАПов. За время Всероссийской акции «#ДоброВСело» они побывали в самых дальних населенных пунктах Орловской области.

- Волонтеры помогали облагораживать помещения фельдшерско-акушерских пунктов и наводить порядок на прилегающей территории, выполняли мелкие ремонтные работы, - сообщает портал регионального Правительства.

Помимо этого, будущие врачи занимались профилактической работой с населением, в том числе давали рекомендации селянам по ведению здорового образа жизни. Медики рассказали местным жителям, зачем надо проходить регулярный медосмотр, что является факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, измеряли артериальное давление и уровень глюкозы в крови.