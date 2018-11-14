2018-11-14T13:12:51+03:00
Общество

Студенты-медики осмотрели более 60 пациентов орловских ФАПов

Они побывали в самых дальних населенных пунктах области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
Изменить размер текста:

Студенты Орловского медицинского института ОГУ имени Тургеневаосмотрели более 60 пациентов сельских ФАПов. За время Всероссийской акции «#ДоброВСело» они побывали в самых дальних населенных пунктах Орловской области.

- Волонтеры помогали облагораживать помещения фельдшерско-акушерских пунктов и наводить порядок на прилегающей территории, выполняли мелкие ремонтные работы, - сообщает портал регионального Правительства.

Помимо этого, будущие врачи занимались профилактической работой с населением, в том числе давали рекомендации селянам по ведению здорового образа жизни. Медики рассказали местным жителям, зачем надо проходить регулярный медосмотр, что является факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, измеряли артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орел получил паспорт готовности к отопительному периоду
Орловцы жалуются на большие скопления мусора на улице Комсомольской
Под Орлом во время движения загорелся «КамАЗ»
Орловский инвалид через суд добился своих прав на льготные лекарства
Ночью в орловской глубинке полыхала «Волга»
На школьное питание из бюджета Орловской области поступит 140 миллионов рублей
В Малоархангельске «ОКА» врезалась в пешеходное ограждение
В Орле готовятся к зимней гололедице
Орловец обманул банк, чтобы взять кредит и купить ноутбук
Конкурс «Безопасное колесо» провели инспекторы ГИБДД для орловских школьников
Побывав в гостях, орловчанка обзавелась чужой банковской картой с деньгами
Несколько легковушек и маршрутка столкнулись утром в Орле
Около 700 миллионов рублей потратила Орловская область на покупку лекарств для льготников в 2018 году
Деформированные гранитные плиты, снятые в процессе благоустройства общественных территорий в Орле, будут использованы повторно
В начале ноября на Орловщине произошло 5 ДТП с участием пешеходов
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
14 тысяч рублей и два золотых кольца похитил орловец, пока его друг спал
Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»
Как в Орле отпраздновали юбилей Тургенева
С нового года требования к пассажирским перевозкам на Орловщине ужесточат
В Орле проходит 38-й Международный студенческий фестиваль ВГИК
Орловские поисковики соберутся 17 ноября за круглым столом и подведут итоги года