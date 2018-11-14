Ночью в орловской глубинке полыхала «Волга»

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-14T12:58:27+03:00

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Сегодня ночью, 14 ноября, орловские пожарные выезжали в поселок Шаблыкино Орловской области. Там, на улице Ленина, произошло ЧП: загорелся автомобиль «Волга».

К моменту прибытия спасателей машина горела открытым пламенем. В результате пожар повредил автомобиль целиком.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.