Ночью в орловской глубинке полыхала «Волга»
Сегодня ночью, 14 ноября, орловские пожарные выезжали в поселок Шаблыкино Орловской области. Там, на улице Ленина, произошло ЧП: загорелся автомобиль «Волга».
К моменту прибытия спасателей машина горела открытым пламенем. В результате пожар повредил автомобиль целиком.
- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.
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