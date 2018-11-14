2018-11-14T11:56:26+03:00
Общество

На школьное питание из бюджета Орловской области поступит 140 миллионов рублей

О выделении средств на грядущий год говорили депутаты на минувшем комитете облсовета
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На школьное питание из бюджета Орловской области поступит 140 миллионов рублейНа школьное питание из бюджета Орловской области поступит 140 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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Финансирование сфер образования, культуры и спорта в Орле в 2019 году обсудили депутаты на минувшем профильном комитете облсовета. На повестку дня вынесли вопросы о работе над проектами законов об областном бюджете на будущий год и поправками в бюджет текущего года.

Так, целевые безвозмездные поступления из Федеральной казны на 2019 год предполагаются на образование в сумме 401,5 миллионов рублей, на культуру — 48, 4 миллионов рублей, на физическую культуру — 40 миллионов рублей. Из областного бюджета запланированы средства в сумме 160 миллионов рублей на школьное питание, 4,48 миллионов рублей — на аренду помещений областного выставочного центра и детской библиотеке имени Пришвина.

Кроме того, по словам депутатов, увеличатся денежные поступления Управлению физической культуры и спорта для проведения спортивных мероприятий и выезда спортсменов на соревнования за пределы Орловской области. Также деньги поступят на обновление проекта по капремонту клуба «Полёт».

7 миллионов рублей планируется потратить на установление охранных зон объектов культурного наследия. Запланированы средства на ремонт фасада Музея изобразительных искусств и бюджетному учреждению «Орловский Дом литераторов».

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