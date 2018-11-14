Орловец обманул банк, чтобы взять кредит и купить ноутбук

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-14T11:12:58+03:00

Мужчина нигде не работал и не имел постоянного дохода

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Жителя города Ливны Орловской области признали виновным в мошенничестве. Мужчина предоставил банку недостоверные сведения о месте своей работы, зарплате, чтобы оформить потребительский кредит.

- В общей сложности банк одобрил орловцу более 38 тысяч рублей. На эти деньги он купил ноутбук. При этом мужчина нигде не работал и постоянного дохода не имел, - сообщает прокуратура Орловской области.

Орловец свою вину признал и частично возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 260 часов. Кроме того, в пользу банка с мужчина взыскано более 31 тысячи рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.