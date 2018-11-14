2018-11-14T11:04:43+03:00
Общество

Конкурс «Безопасное колесо» провели инспекторы ГИБДД для орловских школьников

Победители поедут в Казань на Всероссийский этап
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Конкурс «Безопасное колесо» провели инспекторы ГИБДД для орловских школьников. Он состоялся на днях в детском лагере «Юбилейный».

Программа конкурса состояла из нескольких этапов. Их необходимо было пройти всем командам-участницам. Так, детей проверяли на знания ПДД и основ доврачебной помощи, смотрели навыки ребят по фигурному вождению велосипеда на специальной площадке. По результатам состязаний, первое место занял отряд ЮИД из орловской школы № 11, вторыми – учащиеся Сахзаводской школы Ливенского района, третьими - отряд ЮИД Хотынецкого района.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

- Победители отправится на Всероссийский этап конкурса «Безопасное колесо», который пройдет в Казани летом 2019 года. Призерам вручили кубки и грамоты, а всем участникам конкурса «Безопасное колесо» ценные подарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мероприятие завершилось проведением флэш-моба по тематике соблюдения ПДД и праздничным запуском воздушных шаров в небо.

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