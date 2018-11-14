Побывав в гостях, орловчанка обзавелась чужой банковской картой с деньгами
35-летняя жительница Урицкого района Орловской области стала фигурантом уголовного дела. Побывав в гостях у своих знакомых, она украла чужую банковскую карту из шкатулки. Пин-код она обнаружила там же.
О пропаже своей карты в полицию сообщила жительница Орла. Она рассказала, что неизвестные сняли с нее 28 тысяч рублей.
Стражи порядка опросили родственника потерпевшей. Он рассказал, что пока женщины не было дома, к нему в гости заходил друг. Они выпивали, а потом пригласили к себе знакомую. После застолья мужчины заснули, а визитерша ушла.
Полицейские стали проверять женщину. Свою причастность к краже она отрицать не стала. Она призналась, что снимала деньги дважды, потом карту выбросила, а снятое потратила. Полицейские оставили женщину под подпиской о невыезде.