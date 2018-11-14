СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-14T10:29:48+03:00

Около 700 миллионов рублей потратила Орловская область на покупку лекарств для льготников в 2018 году Фото: Архив "КП"

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Около 700 миллионов рублей потратила Орловская область на покупку лекарств для льготников в 2018 году. Право на бесплатное получение препаратов при амбулаторном лечении имеют более 62,4 тысяч человек, из них большая часть относится к региональным льготникам, остальные получают лекарства за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщает портал Правительства Орловской области.

Кроме того, 849 человек получают лекарства по федеральной программе «7 высокозатратных нозологий». В этом году в ее рамках было отпущено препаратов на сумму около 300 миллионов рублей.

Сейчас в Орловской области идет закупка лекарств на 2019 год, а также в пределах дополнительно выделенного финансирования для обеспечения отдельных категорий граждан препаратами во 2-м полугодии текущего года.