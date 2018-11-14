Деформированные гранитные плиты, снятые в процессе благоустройства общественных территорий в Орле, будут использованы повторно

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-14T10:25:39+03:00

Их приведут в надлежащий вид и отшлифуют

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Деформированные гранитные плиты, снятые в процессе благоустройства общественных территорий, будут использованы повторно. О вопросе их возможного вторичного применения упоминает пресс-служба городской администрации. Однако для этого материал нужно привести в надлежащее состояние и отшлифовать.

Что касается остального демонтированного гранита, большую его часть уже вернули на место, остальное хранится на территории МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Так, например, поступили с 58 квадратными метрами камня, демонтированного во время ремонта Комсомольской площади и со снятым с моста «Дружба» гранитным бордюром. Весь материал находится под круглосуточной охраной. За ним установлено видеонаблюдение.