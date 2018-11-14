2018-11-14T10:20:45+03:00
Общество

В начале ноября на Орловщине произошло 5 ДТП с участием пешеходов

Все они случились в ночное время
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В начале ноября на Орловщине произошло 5 ДТП с участием пешеходовВ начале ноября на Орловщине произошло 5 ДТП с участием пешеходовФото: Архив "КП"
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Орловские сотрудники Госавтоинспекции продолжают профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Напомним, в период с 1 по 11 ноября текущего года на дорогах Орловщины произошло 5 таких происшествий, в результате которых один пешеход погиб, 4 получили тяжелые травмы. Все ДТП случились в темное время суток.

- Это связано с тем, что водители не могут заметить на дороге человека в темной одежде, и не успевают вовремя среагировать. Пешеходы не учитывают, что автомобилистам сложнее оценивать дорожную ситуацию в темное время суток, и пытаются переходить дорогу также, как и днем, - пояснили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Особое внимание инспекторы обращают на то, что прежде чем перейти дорогу по «зебре», необходимо убедиться в безопасности перехода. Если Вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились.

Кроме того, существуют общепринятые правила перехода дороги в темное время суток. Так, у пешехода должен быть с собой любой предмет со светоотражающими элементами, будь то нашивки на куртке или сумке. Обязанность иметь при себе фликеры на одежде при движении вдоль дороги вне населенного пункта ночью вступила в действие с 1 июля 2015 года. За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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