Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»
Вчера, 13 ноября, орловские чиновники осмотрели, как подрядчик ООО «СтроительствоМонтажРемонт» благоустроил в городе парк «Ботаника». Объект вызвал много нареканий.
Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Так, например, чиновники указали на ненадежно установленные фонари. Обратили внимание и на недостаточное количество урн, которых, согласно проекту, должно быть 24 штуки. Плохо прокрашены лавки. Особое внимание городских глав вызвал строительный мусор на территории парка. А карусель на детской площадке и вовсе установлена с техническим дефектом.
Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
После осмотра парка чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков. Повторный визит объекта состоится 15 ноября.