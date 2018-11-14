2018-11-14T09:48:31+03:00
Общество

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»

Фонари там установлены ненадежно, лавки прокрашены плохо
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Вчера, 13 ноября, орловские чиновники осмотрели, как подрядчик ООО «СтроительствоМонтажРемонт» благоустроил в городе парк «Ботаника». Объект вызвал много нареканий.

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника» Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Так, например, чиновники указали на ненадежно установленные фонари. Обратили внимание и на недостаточное количество урн, которых, согласно проекту, должно быть 24 штуки. Плохо прокрашены лавки. Особое внимание городских глав вызвал строительный мусор на территории парка. А карусель на детской площадке и вовсе установлена с техническим дефектом.

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника» Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника» Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника» Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

После осмотра парка чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков. Повторный визит объекта состоится 15 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орел получил паспорт готовности к отопительному периоду
Орловцы жалуются на большие скопления мусора на улице Комсомольской
Под Орлом во время движения загорелся «КамАЗ»
Орловский инвалид через суд добился своих прав на льготные лекарства
Студенты-медики осмотрели более 60 пациентов орловских ФАПов
Ночью в орловской глубинке полыхала «Волга»
На школьное питание из бюджета Орловской области поступит 140 миллионов рублей
В Малоархангельске «ОКА» врезалась в пешеходное ограждение
В Орле готовятся к зимней гололедице
Орловец обманул банк, чтобы взять кредит и купить ноутбук
Конкурс «Безопасное колесо» провели инспекторы ГИБДД для орловских школьников
Побывав в гостях, орловчанка обзавелась чужой банковской картой с деньгами
Несколько легковушек и маршрутка столкнулись утром в Орле
Около 700 миллионов рублей потратила Орловская область на покупку лекарств для льготников в 2018 году
Деформированные гранитные плиты, снятые в процессе благоустройства общественных территорий в Орле, будут использованы повторно
В начале ноября на Орловщине произошло 5 ДТП с участием пешеходов
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
14 тысяч рублей и два золотых кольца похитил орловец, пока его друг спал
Как в Орле отпраздновали юбилей Тургенева
С нового года требования к пассажирским перевозкам на Орловщине ужесточат
В Орле проходит 38-й Международный студенческий фестиваль ВГИК
Орловские поисковики соберутся 17 ноября за круглым столом и подведут итоги года