СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-14T09:48:31+03:00

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника» Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Вчера, 13 ноября, орловские чиновники осмотрели, как подрядчик ООО «СтроительствоМонтажРемонт» благоустроил в городе парк «Ботаника». Объект вызвал много нареканий.

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Так, например, чиновники указали на ненадежно установленные фонари. Обратили внимание и на недостаточное количество урн, которых, согласно проекту, должно быть 24 штуки. Плохо прокрашены лавки. Особое внимание городских глав вызвал строительный мусор на территории парка. А карусель на детской площадке и вовсе установлена с техническим дефектом.

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Орловские чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков в парке «Ботаника»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

После осмотра парка чиновники два дня дали подрядчику на устранение недостатков. Повторный визит объекта состоится 15 ноября.