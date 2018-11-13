Как в Орле отпраздновали юбилей Тургенева

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-13T17:18:07+03:00

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Конец минувшей недели стал для Орловской области праздничным: в городе состоялась масса мероприятий, посвященных юбилею писателя Ивана Сергеевича Тургенева. «КП» посетила череду юбилейных событий.

Гуляния в Рябиновом сквереФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Утром, 9 ноября, горожане вместе с представителями местной власти, культуры и общественности возложили цветы к памятнику Тургенева, что на Тургеневском бережке, одновременно народные гуляния прошли в Рябиновом сквере у музея писателей-орловцев. Маленькие горожане побывали на празднике в Детском парке: здесь вручили награды победителям творческого конкурса, приуроченного к юбилею.

Образы из произведений писателя-орловца воплотились в жизньФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ждали в праздничный день орловцев музеи и выставочные центры. Так, в областной столице открылась уникальная Всероссийская выставка «Образ Родины», еще одна экспозиция предстала в заповеднике «Спасское-Лутовиново»: здесь собраны работы из фондов крупных российских музеев.

Завершился праздничный уик-енд ярким концертомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завершился праздничный уик-енд ярким концертом с отрывками из произведений писателя орловца и участием Губернаторского оркестра.

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