2018-11-13T16:00:52+03:00
Общество

С нового года требования к пассажирским перевозкам на Орловщине ужесточат

После второго грубого нарушения контракты будут расторгаться
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии ОрлаФото: пресс-служба мэрии Орла
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С нового, 2019-го, года требования к пассажирским перевозкам в Орловской области ужесточат. После второго грубого нарушения контракты будут расторгаться.

Данная тема стала одной из обсуждаемых на сегодняшнем, 13 ноября, координационном совещании в облправительстве. По планам властей, обязательным условиям в госконтрактах с фирмами, осуществляющими перевозки в регионе, станут оснащение автобусов регистраторами, подключение к системе ГЛОНАСС, использование валидаторов с функцией безналичного расчета.

- Администрациям городов Орел, Ливны и Мценск рекомендовано применить аналогичные требования при заключении муниципальных контрактов, - сообщили «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.

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