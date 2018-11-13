В Орле проходит 38-й Международный студенческий фестиваль ВГИК

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-13T15:25:18+03:00

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С 12 ноября в Орле проходит38-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, на котором будущие деятели экранного искусства демонстрируют свои творческие достижения. На этой площадке студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике.

Напомним, фестиваль ВГИК проводится с 1961 года. Его победителями и лауреатами становились режиссёры, творчество которых было высоко оценено не только на российском, но и на мировом уровне. В их числе Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Никита Михалков и другие. Всего в этом году заявки на участие подали мастера 48 фильмов из 36 стран мира.

В Орле площадкой просмотра программы очередного фестиваля стал Орловский государственный институт культуры. Просмотры фильмов доступны до 15 ноября в конференц-зале ОГИК с 16-ти часов.

Зрители смогут оставить свой голос понравившемуся фильму. Для всех желающих вход свободный.

Адрес: улица Лескова, 15.