Орловские поисковики соберутся 17 ноября за круглым столом и подведут итоги года

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-13T14:17:09+03:00

В рамках встречи они организуют передвижную выставку военных предметов и поискового оборудования

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17 ноября за круглым столом для подведения итогов «Вахты Памяти - 2018» соберутся орловские поисковики объединения «Наследие». Встреча состоится в Музее боевой славы средней школы № 17.

Участники осветят результаты программ, которые получили грантовую поддержку в текущем году. Присоединятся к круглому столу и поисковые организации «Дороги войны», «Костер», «Огненная дуга». В ходе встречи они определят перспективы совместной поисковой деятельности на грядущий год с учетом наработок этого года.

Кроме того, поисковики организуют для учащихся школы № 17 передвижную выставку. На ней они представят предметы военно-технической истории и поискового оборудования.