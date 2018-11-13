Орловские поисковики соберутся 17 ноября за круглым столом и подведут итоги года
17 ноября за круглым столом для подведения итогов «Вахты Памяти - 2018» соберутся орловские поисковики объединения «Наследие». Встреча состоится в Музее боевой славы средней школы № 17.
Участники осветят результаты программ, которые получили грантовую поддержку в текущем году. Присоединятся к круглому столу и поисковые организации «Дороги войны», «Костер», «Огненная дуга». В ходе встречи они определят перспективы совместной поисковой деятельности на грядущий год с учетом наработок этого года.
Кроме того, поисковики организуют для учащихся школы № 17 передвижную выставку. На ней они представят предметы военно-технической истории и поискового оборудования.