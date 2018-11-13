2018-11-13T14:06:03+03:00
Общество

В Орле сотрудников двух управляющих компаний привлекли к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей

Каждого оштрафуют на 25 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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На днях сотрудники регионального управления жилинспекции провели проверку деятельности двух орловских управляющих компаний. Поводом тому послужили обращения жителей Северного района Орла, проживающих в многоквартирных домах № 9 по улице Рощинской и № 27 по улице Металлургов.

- Были выявлены нарушения лицензионных требований по части неудовлетворительного технического и санитарного состояния общедомового имущества. В указанных домах захламлены и затоплены подвальные помещения, отсутствуют шиберы на мусоропроводах, а также загрязнены стены в мусоросборных камерах, - сообщает портал Правительства Орловской области.

В результате проверок и выявленных нарушений было решено привлечь должностных лиц управляющих организаций ООО «УК ЖЭУ № 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22». Каждому придется выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

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