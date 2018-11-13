2018-11-13T13:21:49+03:00
Звезды

Спектакль орловского театра «Русский стиль» признан лучшим на фестивале в Тамбове

Артисты представили зрителю постановку по произведениям Леонида Андреева «Мысль»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: театр "Русский стиль"Фото: театр "Русский стиль"
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Спектакль орловского театра «Русский стиль» был признан лучшим на фестивале «Виват, театр!», который прошел в Тамбове.

В 11 Международном открытом фестивале молодёжных театральных коллективов приняли участие артисты из Москвы, Волгограда, Вологды, Орла, Липецка, Кишинёва, Ярославля, Тамбова. Почетными участниками стали также Московский областной государственный ТЮЗ под руководством Нонны Гришаевой и Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

На фестивале орловский театр «Русский стиль» представил постановку «Мысль». Она была написана по рассказу и пьесе Леонида Андреева. Режиссировал спектакль Валерий Симоненко.

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