На связь с орловцами выйдет автор книги «Географ глобус пропил» Алексей Иванов
19 ноября орловцам представится уникальная возможность пообщаться с известным российским писателем, сценаристом и культурологом Алексеем Ивановым. Библиомост с ним пройдет 19 ноября в орловской библиотеке имени Бунина.
Алексей Иванов - автор, который работает в самых разных литературных форматах. Его самые известные произведения - «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Золото бунта», «Сердце пармы», «Тобол».
В одно и то же время на международный библиотечный канал Bibliomost.ru на связь выйдут библиотеки более 40 регионов России и иностранных государств. Начало мероприятие запланировано на 13 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.