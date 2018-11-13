СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-13T12:30:50+03:00

На связь с орловцами выйдет автор книги «Географ глобус пропил» Алексей Иванов Фото: Архив "КП"

Библиомост с писателем пройдет в бунинской библиотеке 19 ноября

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19 ноября орловцам представится уникальная возможность пообщаться с известным российским писателем, сценаристом и культурологом Алексеем Ивановым. Библиомост с ним пройдет 19 ноября в орловской библиотеке имени Бунина.

Алексей Иванов - автор, который работает в самых разных литературных форматах. Его самые известные произведения - «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Золото бунта», «Сердце пармы», «Тобол».

В одно и то же время на международный библиотечный канал Bibliomost.ru на связь выйдут библиотеки более 40 регионов России и иностранных государств. Начало мероприятие запланировано на 13 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.