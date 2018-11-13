2018-11-13T12:30:50+03:00
Звезды

На связь с орловцами выйдет автор книги «Географ глобус пропил» Алексей Иванов

Библиомост с писателем пройдет в бунинской библиотеке 19 ноября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На связь с орловцами выйдет автор книги «Географ глобус пропил» Алексей ИвановНа связь с орловцами выйдет автор книги «Географ глобус пропил» Алексей ИвановФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

19 ноября орловцам представится уникальная возможность пообщаться с известным российским писателем, сценаристом и культурологом Алексеем Ивановым. Библиомост с ним пройдет 19 ноября в орловской библиотеке имени Бунина.

Алексей Иванов - автор, который работает в самых разных литературных форматах. Его самые известные произведения - «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Золото бунта», «Сердце пармы», «Тобол».

В одно и то же время на международный библиотечный канал Bibliomost.ru на связь выйдут библиотеки более 40 регионов России и иностранных государств. Начало мероприятие запланировано на 13 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в Орле отпраздновали юбилей Тургенева
С нового года требования к пассажирским перевозкам на Орловщине ужесточат
В Орле проходит 38-й Международный студенческий фестиваль ВГИК
Орловские поисковики соберутся 17 ноября за круглым столом и подведут итоги года
В Орле сотрудников двух управляющих компаний привлекли к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей
30 ноября орловцы напишут тест на знание истории своей страны
Спектакль орловского театра «Русский стиль» признан лучшим на фестивале в Тамбове
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
На Орловщине владельцам отчужденных из-за вируса АЧС животных выплатят почти 10 миллионов рублей
В Орле состоится встреча с персонажами семи тургеневских произведений
Орловцы привезли награды с международного Кубка по джиу-джицу
Орловские полицейские отметили профессиональный праздник
На орловской трассе столкнулись два «Фольцвагена»
В Орле водитель на «ВАЗе» врезался в иномарку и скрылся с места ДТП
600 тысяч рублей заплатят орловской семье за травму ребенка на карусели
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
Девять орловцев незаконно получали пособия по безработице
В Орле к 1 января объединят несколько детских садов
Почти 4 миллиарда рублей получит Орловская область на ремонт дорог до 2024 года
Из-за неисправной проводки в частном секторе Орла сгорела хозпостройка
За год в Орловской области выросло количество получателей соцобслуживания на дому
В новом году Орловщина закупит 30 автомобилей мобильных бригад для районов
Два человека пострадали в ДТП на орловской трассе