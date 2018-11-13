В Орле состоится встреча с персонажами семи тургеневских произведений

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-13T11:43:16+03:00

Их сыграют артисты театра Сатиры и театральной студии «Ювента» от ОГУ

Изменить размер текста: A A

Интересная встреча состоится 17 ноября на малой сцене орловского театра имени Тургенева. Орловцы познакомятся с персонажами семи тургеневских произведений.

Героев «Свидания», «Живых мощей», «Вешних вод», «Месяца в деревне», «Дворянского гнезда», «Отцов и детей» зрителю представят артисты театра Сатиры и театральной студии «Ювента» от ОГУ имени Тургенева. Они объединились в едином проекте, посвящённом 200-летию со дня рождения нашего великого земляка и решили предложить оригинальный спектакль-читку «В ожидании».

- Зритель увидит выхваченные по случайности из книги эпизоды, будто бы вы открыли наугад книжные страницы. Сами персонажи - фантомы, видения, миражи, которые появляются и растворяются в вокзальном дыму, в тумане памяти, оставляя ощущение несбывшихся надежд, нереализованных планов, - рассказали артисты о главной задумке спектакля.

Название для постановки также было выбрано неслучайно. Все отобранные персонажи действительно находятся в ожидании самого главного в своей жизни: любви, взаимности, счастья. Особое место в действии отводится рассказу «Муму».

Спектакль начнется в 15 часов.

Заказать пригласительный билет можно по телефону:+79606472640.