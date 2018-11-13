Орловцы привезли награды с международного Кубка по джиу-джицу

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-13T11:31:00+03:00

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Орловские спортсмены привезли полный комплект наград с «Кубка Тихого океана по джиу-джицу». Он состоялся во Владивостоке. Из-за участия в нем китайских спортсменов турнир приобрел международный статус.

- Золотую награду турнира завоевал Мареев Никита в категориях до 18 лет от 80 килограммов, «серебро» оказалось в руках Абдуллаевой Марии. Она выступала с соперницами в возрасте до 18 лет весом до 50 килограммов, - сообщает интернет-портал «Орел-спорт». - Бронза турнира оказалась у Евгения Душевина. Всего в Кубке приняли участие 350 спортсменов из регионов Приморья и ЦФО.

- Впереди у призеров «Кубка Тихого океана» - аттестация на черные пояса. Она состоится 2 декабря на базе Дворца Спорта «Юность России», - рассказал Игорь Гришин, наставник спортсменов.