2018-11-13T11:20:44+03:00
Общество

Орловские полицейские отметили профессиональный праздник

На торжестве вручили награду отличившимся сотрудникам, а также лучшему полицейскому региона
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле состоялось торжество, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел. В профессиональный праздник отличившимся на службе представителям гарнизона орловской полиции вручили награды.

Праздничное мероприятие прошло в понедельник, 12 ноября в концертном зале ОГИИК. Почетными гостями стали руководители города и области, представители духовенства, ветераны ОВД. Ведомственных наград и поощрений руководители и сотрудники полиции.

- Также, по традиции, на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника объявили имя победителя областного конкурса «Лучший сотрудник органов внутренних дел». По результатам всех испытаний им стал старший лейтенант полиции Алексей Рожков, инструктор группы по работе с личным составом отдельного батальона конвойной службы УМВД России по городу Орлу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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