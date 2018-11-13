На орловской трассе столкнулись два «Фольцвагена»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-13T10:50:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 12 ноября, при выезде с улицы Садовой деревни Образцово на автодорогу Орел-Брянск произошло ДТП. Столкнулись две иномарки. Водитель автомобиля «Фольксваген-Тигуан» в районе 5 километра трассы не уступил дорогу и допустил столкновение с «Фольксваген-Пассат».

- В результате аварии один из водителей получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.