На орловской трассе столкнулись два «Фольцвагена»
Один из водителей получил травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера вечером, 12 ноября, при выезде с улицы Садовой деревни Образцово на автодорогу Орел-Брянск произошло ДТП. Столкнулись две иномарки. Водитель автомобиля «Фольксваген-Тигуан» в районе 5 километра трассы не уступил дорогу и допустил столкновение с «Фольксваген-Пассат».
- В результате аварии один из водителей получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.
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