Девять орловцев незаконно получали пособия по безработице
Орловская прокуратура разоблачила девять случаев незаконного получения местными жителями пособий по безработице. Одно из них было зафиксировано в Покровском районе. Мужчина был трудоустроен, но сообщать об этом в центр занятости не собирался, тем самым он незаконно получил свыше 13 тысяч рублей.
За мошенничество в отношении жителя Покровского района было возбуждено уголовное дело. Мужчина добровольно оплатил штраф в размере 12 тысяч рублей.
Всего, как показала проверка, в сфере занятости населения было выявлено более 300 нарушений. Девять материалов отправили в правоохранительные органы. Там будет решаться вопрос об уголовном преследовании виновных.