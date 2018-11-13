Девять орловцев незаконно получали пособия по безработице

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-13T10:05:58+03:00

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Орловская прокуратура разоблачила девять случаев незаконного получения местными жителями пособий по безработице. Одно из них было зафиксировано в Покровском районе. Мужчина был трудоустроен, но сообщать об этом в центр занятости не собирался, тем самым он незаконно получил свыше 13 тысяч рублей.

За мошенничество в отношении жителя Покровского района было возбуждено уголовное дело. Мужчина добровольно оплатил штраф в размере 12 тысяч рублей.

Всего, как показала проверка, в сфере занятости населения было выявлено более 300 нарушений. Девять материалов отправили в правоохранительные органы. Там будет решаться вопрос об уголовном преследовании виновных.