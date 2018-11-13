2018-11-13T15:20:42+03:00
Происшествия

Из-за неисправной проводки в частном секторе Орла сгорела хозпостройка

Пламя грозило распространиться на соседние дома
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле из-за неисправной проводки сгорела хозпостройка. Пламя, разбушевавшееся в переулке Канатном вечером 12 ноября, грозило распространиться на соседние жилые дома.

Сообщение о ЧП поступило на телефон пожарно-спасательной службы около половины десятого вчерашнего вечера. Спасатели прибыли на место, к этому момент у хозпостройки полыхала кровля. С огенем пожарные справились.

- В результате пожара выгорела кровля на площади восемь квадратных метров, хозпостройка выгорела изнутри на площади четыре квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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