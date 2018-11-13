СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-13T08:11:19+03:00

За год в Орловской области выросло количество получателей соцобслуживания на дому Фото: Архив "КП"

В 2019-м число орловцев, нуждающихся в такой поддержке, возрастет до 10100 тысяч

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В Орловской области растет количество получателей социального обслуживания на дому. Об этом говорили чиновники на последнем совещании в областной администрации.

Как сообщает Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, в 2017 году число получателей услуг на дому составляла 9203, сегодня уже 9342 гражданина. В грядущем году такой формой обслуживания предстоит охватить 10100 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Кроме того, по результатам мониторинга среди орловцев, получающих социальные услуги на дому, необходим переход к новой системе обслуживания. Он должен быть основан на индивидуальных потребностях пожилых людей и инвалидов.