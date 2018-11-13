В новом году Орловщина закупит 30 автомобилей мобильных бригад для районов

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-13T08:00:02+03:00

Они будут доставлять пенсионеров из сел в медучреждения

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В новом году Орловщина закупит 30 автомобилей мобильных бригад для оказания соцуслуг населению районов области. Об этом сообщает портал регионального Правительства.

Транспорт будет приобретен в рамках проекта «Демография». Автомобили будут доставлять пенсионеров из сел в медучреждения.

Сейчас социальные услуги в районах области предоставляют мобильные бригады общей численностью 120 человек. Их силами к сегодняшнему моменту

обслужено 2984 человека в 199 отдаленных населенных пунктах. Они оказывают психологическую поддержку, социально-бытовые услуги, обеспечивают предметами первой необходимости.