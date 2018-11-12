2018-11-12T15:56:16+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на орловской трассе

Столкнулись "Фиат" и "ВАЗ"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Сегодня днем в ДТП на орловской трассе пострадали лва человека. В Болховском районе произошло столкновение иномарки "Фиат" и отечественного "ВАЗа".

Авария произошла около поливины первого дня сегодня, 12 ноября. После столкновения одна из иномарок загорелась.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Пострадали оба водителя транспортных средств – 35-летний мужчина и 30-летняя женщина, они госпитализированы, - сообщили "КП" в пресс-службеУМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники ОМВД России по Болховскому району и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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