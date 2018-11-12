Два человека пострадали в ДТП на орловской трассе
Столкнулись "Фиат" и "ВАЗ"
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:
Сегодня днем в ДТП на орловской трассе пострадали лва человека. В Болховском районе произошло столкновение иномарки "Фиат" и отечественного "ВАЗа".
Авария произошла около поливины первого дня сегодня, 12 ноября. После столкновения одна из иномарок загорелась.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
- Пострадали оба водителя транспортных средств – 35-летний мужчина и 30-летняя женщина, они госпитализированы, - сообщили "КП" в пресс-службеУМВД России по Орловской области.
На месте происшествия работали сотрудники ОМВД России по Болховскому району и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.