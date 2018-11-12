2018-11-12T14:55:22+03:00
Общество

Орловские школьники прикрепили Красные звезды на дома ветеранов

До конца года в городе появится около 150 символов мужества и героизма
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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На прошлой неделе орловские школьники посетили 22-х ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных конфликтов. Им подарили специальный символ патриотической акции – Красные звезды. Они будут олицетворять мужество и героизм. Специальные символы школьники повесили на дома ветеранов. Юные орловцы, взяв шефство над каждым героем, будут регулярно следить чтобы звезда оставалась на почетном месте.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ближайшие дни, 14 и 15 ноября к акции «Дом со звездой» присоединятся учащиеся гимназии № 19, лицея № 4 и школы № 52. Школьники отправятся к ветеранам сразу же после торжественных мероприятий в образовательных учреждениях.

Напомним, патриотическая акция стартовала 5 августа, в день 75-летия освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Инициатором возрождения традиции установки пятиконечных звезд на домах и квартирах ветеранов боевых действий выступил орловский губернатор. До конца года в городе появятся около 150 Красных звезд.

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