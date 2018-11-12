22-летний житель Орла оправил обнаженные фото знакомой девушки своим друзьям и попал под статью
Парень обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни
22-летний житель Орла оправил обнаженные фото знакомой девушки своим друзьям и попал под статьюФото: Архив "КП"
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В Орле 22-летний местный житель поплатился статьей за свой поступок. Он обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.
- Еще летом парень, испытываю личную неприязнь к одной своей знакомой, разослал нескольким пользователям социальной сети «ВКонтакте» ее обнаженные фотографии, - сообщила «КП» Юля Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.