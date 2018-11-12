Водителя троллейбуса, причастную к ДТП на остановке «Дворец спорта» в Орле, не будут заключать под стражу
Орловский областной суд дополнил решение районного суда по делу о водителе троллейбуса, учинившей ДТП на одной из самых оживленных остановок общественного транспорта «Дворец спорта».
Напомним, страшное происшествие произошло 9 октября, когда троллейбус протаранил пешеходов. В результате три человека погибли, еще двое получили травмы.
Ранее, как сообщает пресс-служба облсуда, 12 октября, Советский районный суд отказал следователю в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя. С учетом всех обстоятельств женщине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
В апелляции прокурор попросил суд дополнительно возложить обязанность на водителя своевременно являться по вызову следователя и в суд. Постановление Советского районного суда было дополнено.