Водителя троллейбуса, причастную к ДТП на остановке «Дворец спорта» в Орле, не будут заключать под стражу

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-12T14:22:24+03:00

Водителя троллейбуса, виновную в ДТП на остановке «Дворец спорта» в Орле, не будут заключать под стражу Фото: Архив "КП"

Суд запретил женщине управлять транспортными средствами и обязал являться по вызову следователя

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Орловский областной суд дополнил решение районного суда по делу о водителе троллейбуса, учинившей ДТП на одной из самых оживленных остановок общественного транспорта «Дворец спорта».

Напомним, страшное происшествие произошло 9 октября, когда троллейбус протаранил пешеходов. В результате три человека погибли, еще двое получили травмы.

Ранее, как сообщает пресс-служба облсуда, 12 октября, Советский районный суд отказал следователю в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя. С учетом всех обстоятельств женщине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В апелляции прокурор попросил суд дополнительно возложить обязанность на водителя своевременно являться по вызову следователя и в суд. Постановление Советского районного суда было дополнено.