СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-12T13:15:09+03:00

Завтра в Орле не будет работать светофор на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького Фото: Архив "КП"

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Завтра, 13 ноября, в Орле на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького не будет работать светофор. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе орловской Госавтоинспекции. Временные ограничения будут связаны с отключением подачи электроэнергии.

- При проезде данного перекрестка в указанный период необходимо руководствоваться дорожными знаками приоритета, - отмечают сотрудники УГИБДД.

Так, ограничения на перекрестке будут действовать с 9 утра до полудня.