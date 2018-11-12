Завтра в Орле не будет работать светофор на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького
Госавтоинспекция сообщает о необходимости руководства дорожными знаками приоритета
Завтра в Орле не будет работать светофор на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима ГорькогоФото: Архив "КП"
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Завтра, 13 ноября, в Орле на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького не будет работать светофор. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе орловской Госавтоинспекции. Временные ограничения будут связаны с отключением подачи электроэнергии.
- При проезде данного перекрестка в указанный период необходимо руководствоваться дорожными знаками приоритета, - отмечают сотрудники УГИБДД.
Так, ограничения на перекрестке будут действовать с 9 утра до полудня.